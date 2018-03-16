BERK YILDIZ, ÜMİT MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Milliler, 23 Mart Cuma günü saat 17.00'de İsveç, 27 Mart Salı günü saat 18.00'de ise Malta ile karşılaşacak.
Aday kadroya davet edilen oyuncuların 19 Mart Pazartesi günü Antalya'nın Belek beldesinde toplanacağı açıklandı.
Evkur Yeni Malatyaspor’un devre arasında 1. Lig takımı Elazığspor’dan transfer ettiği Berk Yıldız da açıklanan aday kadroda yer aldı.
Ay-yıldızlıların aday kadrosuna çağrılan oyuncular şunlar:
Kaleci: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Berke Özer (Altınordu), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü)
Savunma: Savaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), Yusuf Acer (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon II), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Alperen Babacan (Denizlispor)
Orta saha: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), Harun Alpsoy (Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Melih Okutan (Boluspor), Yusuf Sarı (Olimpique Marsilya), Barış Alıcı (Altınordu), Berk Yıldız (Evkur Yeni Malatyaspor)
Forvet: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Deniz Hümmet (Trelleborgs)
İHA