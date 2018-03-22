BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI

Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Berk Yıldız’ın da kadrosunda yer aldığı Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Alanya'da İsveç ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya'da yapılan antrenmana katılan futbolcular toplu halde objektiflere poz verdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte ön sırada poz veren Berk Yıldız’ın antrenmanlarda da Alpay Özalan’ın gözüne girdiği gelen bilgiler arasında. Yarın saat 17.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç ile karşılaşacak olan millilerin maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.busabahmalatya.com