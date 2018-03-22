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BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İsveç ve Malta ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Yeni Malatyasporlu Berk Yıldız, Ay-Yıldızlı formayı giymek için gün sayıyor.

BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İsveç ve Malta ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Yeni Malatyasporlu Berk Yıldız, Ay-Yıldızlı formayı giymek için gün sayıyor.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 12:20
BERK İLK ÇALIŞMASINA KATILDI

Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Berk Yıldız’ın da kadrosunda yer aldığı Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Alanya'da İsveç ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya'da yapılan antrenmana katılan futbolcular toplu halde objektiflere poz verdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte ön sırada poz veren Berk Yıldız’ın antrenmanlarda da Alpay Özalan’ın gözüne girdiği gelen bilgiler arasında. Yarın saat 17.00'de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İsveç ile karşılaşacak olan millilerin maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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