22 Kasım 2017 Çarşamba

Beraber ıslandık yağan yağmurda!

Yeni Malatyaspor’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensupları yağmur altında kaldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:18
Beraber ıslandık yağan yağmurda!

 Kendi çabaları ile yağmurdan korunmaya çalışan basın mensupları ilginç görüntülere vesile oldu. Malatya’da uzun bir süreden sonra yağmur kendini hissettirdi. Kentte sevinçle karşılanan yağmur, antrenmandaki gazetecilerin işini zorlaştırdı. Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Yeni Malatyaspor’daki gelişmeleri kamuoyuna duyurmaya çalışan basın mensupları takımla beraber ıslandı. Gelişmeleri takip eden basın mensupları haber esnasında bir yandan şemsiye açtı ve yağmurdan korunmaya çalıştı, bir yandan da fotoğraf ve ses kaydı almaya çalıştı. Yeni Malatyaspor oyuncuları ise yağmura aldırış etmedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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