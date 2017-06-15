15 Haziran 2017 Perşembe

Beninli kaleci tamam gibi!

Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giyen Beninli kaleci Fabien Farnolle ile prensip anlaşmasına vardı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:18
Beninli kaleci tamam gibi!

  Fransa 2. Ligi'nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle ile her konuda anlaştığı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kaleciyi resmi imza için Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi. Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleci ile anlaşmayı başaran sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu’yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.

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