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'BENDEN SÖYLEMESİ'

Takımın aldığı başarı, savunma ve orta sahanın doğruluğundandır. O dokuyu bozarsan her zaman hezimete uğrarsın. Sen sen ol takım üzerinde deney yapma.

'BENDEN SÖYLEMESİ'

Takımın aldığı başarı, savunma ve orta sahanın doğruluğundandır. O dokuyu bozarsan her zaman hezimete uğrarsın. Sen sen ol takım üzerinde deney yapma.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 16:06
'BENDEN SÖYLEMESİ'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Erol Bulut hafta içi yapılan sezon sonu görüşülecek açıklamasından sonra tamamen öz güven kaybı yaşamış ki, ne yaptığının ve nasıl bir oyun kurgusu ile sahaya çıkacağının farkında bile olmadan kendi ayağına sıkan bir teknik adam görüntüsü çizdi.

Gelecek adına karamsar bir görüntü veren Erol hoca nerden çıktıysa birden bire arayış içersine girdi. Futbol sahalarında yıllar önce oynanan bir diziliş ile takımı sahaya çıkartarak, zaten farklı mağlubiyetin mesajını vermiş oldu. Yenilen ilk golden sonra berberlik golünün asistini yapan Aytaç Kara’yı hangi gerekçe ile oyun dışına aldı sanırım bunun gerekçeli bir açıklaması vardır.

Sezon başından beri hiçbir krizi yönetemeyen Erol Bulut, Yalçın Ayhan, Turgut Doğan Şahin ve sonrasında yaşananlara hiç ama hiç çare olamadı. En kolay yolu seçti oyuncuları gönderdi. Futbolcusuna güven vermeyen ve polemiğe giren yaklaşımı ile geleceğini de karartan bir görüntü verdi Trabzonspor karşısında.

Normal ideal kadrosu ile sahaya çıksa puan ve puanlar ile dönmemiz elden bile değil. 5’li müdafaa yıllar önce iflas etti Erol Hoca. Saha dışına aldığın oyuncuların sana gösterdiği tepkiler senin onlara güven vermediğinin göstergesi değil mi? Diğer takım arkadaşlarına sahip çıkmayan ve kollamayan bir teknik adam hiçbir zaman oyuncuları tarafından sevilmez.

Bunun hesabını iyi yap, takım dokusunu bozma. İçerde oynayacağımız Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarını alalım sen sağ biz selamet diyelim. Bu kafa yapısı ile senin bir adım ileri gitmeyeceğine bir kez daha şahit olduk. Aslında fazla detay yapmak istemiyorum. Bazı şeyleri irdelemek istemiyorum. Önemli olan Yeni Malatyaspor’un ligde kalması. Sonrası kendiliğinden zaten ortaya çıkacaktır. Yani ak da ‘kara’da sezon sonunda ortaya çıkacaktır.

Takımın aldığı başarı, savunma ve orta sahanın doğruluğundandır. O dokuyu bozarsan her zaman hezimete uğrarsın. Sen sen ol takım üzerinde deney yapma. AZİZ YİĞİT - Busabah Gazetesi

Son Güncelleme: 20.03.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
Aziz YiğitYeni MalatyasporBusabahErol Bulut
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