26 Aralık 2016 Pazartesi

Belek kampı başladı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, sabah ve akşam olmak üzere günü çift çalışmayla geçirdi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:14
Belek kampı başladı

Bölgesel Amatör Lig’de ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde tamamlayan mavi beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarını yoğun bir tempoyla Antalya’da sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail tekin nezaretinde sabah ve akşam çalışan Malatya ekibinde moraller üst seviyede. Kampla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Antalya Belek kampında ikinci günü geride bıraktıkları ifade eden Tekin, “Bu kampımız sezon başındaki kamptan çok daha farklı. Sezon başında birbirini tanımayan ve Malatya’nın potansiyelini bilmeyen bir takım olarak başladık. Şimdi ise daha bilinçli bir takım kamp yapıyor. Geçen süreç içerisinde bizler kadar onlar da bu ligi ve şehri tanıdılar. Artık futbolcularım Malatya olarak ne istediğimizi iyi biliyor. Tabi şu kamp bizim için bir şans. Neden çünkü bir sakatlık yok. Burada bir birimizin eksiklerini ve fazlalarını daha iyi biliyoruz. Burada çalışmalara tam kadro başladık. İnşallah bir kaza olmadan lige de tam kadro başlarız” dedi. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor dış transferde eski futbolcusu Melik Balkaç ile yeniden anlaşmaya vardı. Orta sahada forma giyen Melik’in Antalya kampına dahil olduğu ifade edildi. (İHA)

İHA
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