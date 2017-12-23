Takımları, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada başlattıkları ‘Deplasmana otobüs istiyoruz’ kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan destek gördü. Tribün Lideri Murat Alpay’ın gönderisine, “Kar kış demeden bu takımı destekleyen Malatya sevdalılarına yardımcı oluruz inşallah. Murat Soysal ile arkadaşlarımız görüşecek. Vefakar, cefakar selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” şeklinde cevap veren Başkan Çakır, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çakır, taraftara 5 otobüs verirken, aynı desteğe Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri 3’er, Doğanşehir ve Hekimhan Belediyeleri ise 1’er otobüs tahsis etti. Şu ana kadar 13 otobüse ulaşan taraftarlar, en az 15 otobüs ile 1000 civarında taraftarı deplasmana götürmek istiyor.

HABER MERKEZİ