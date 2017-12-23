23 Aralık 2017 Cumartesi

Belediyelerden otobüs desteği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Yeni Malatyaspor Onursal ve Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çakır, Kayserispor deplasmanına otobüs isteyen taraftara sosyal medyadan olumlu cevap verdi. Büyükşehir deplasman için 5, Battalgazi ve Yeşilyurt ise 3’er otobüs verdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:42
Belediyelerden otobüs desteği

Takımları, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada başlattıkları ‘Deplasmana otobüs istiyoruz’ kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan destek gördü. Tribün Lideri Murat Alpay’ın gönderisine, “Kar kış demeden bu takımı destekleyen Malatya sevdalılarına yardımcı oluruz inşallah. Murat Soysal ile arkadaşlarımız görüşecek. Vefakar, cefakar selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” şeklinde cevap veren Başkan Çakır, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Çakır, taraftara 5 otobüs verirken, aynı desteğe Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri 3’er, Doğanşehir ve Hekimhan Belediyeleri ise 1’er otobüs tahsis etti. Şu ana kadar 13 otobüse ulaşan taraftarlar, en az 15 otobüs ile 1000 civarında taraftarı deplasmana götürmek istiyor.

HABER MERKEZİ

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