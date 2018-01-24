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BELEDİYEDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Brezilyalı yıldız Robinho için Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşımda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin." İfadelerine yer verildi.

BELEDİYEDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Brezilyalı yıldız Robinho için Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşımda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin." İfadelerine yer verildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
BELEDİYEDEN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Sivasspor'un kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho için Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Sivas kent girişinin bulunduğu nüfus tabelasıyla birlikte paylaşılan ilginç gönderide Robinho'nun fotoğrafı yer aldı. Nüfusun 336 bin görüldüğü paylaşımda +1 Robinho görseli kullanıldı.

Paylaşılan görselde, "Sevgili Robinho, Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin" ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 15:03
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Busabahmalatya.comMalatyaSivasSosyal Medya HesabıSivas Belediyesi Ilginç Bir Paylaşımda BulunduBrezilyalı Yıldız Robinho
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