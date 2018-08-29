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Belediyeden büyük destek!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye olarak Şanlıurfaspor'a 3 milyon TL maddi destekte bulunduklarını belirterek yeni sezon için de 7 bin 500 kombine bileti alarak gençlere dağıtacaklarını söyledi.

Belediyeden büyük destek!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye olarak Şanlıurfaspor'a 3 milyon TL maddi destekte bulunduklarını belirterek yeni sezon için de 7 bin 500 kombine bileti alarak gençlere dağıtacaklarını söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:13
Belediyeden büyük destek!

Şanlıurfaspor’a her zaman destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kurumsal olarak vatandaş odaklı 150 farklı konuda görevlerimiz var. Bu görevi en iyi şekilde yapmak için öz kaynakları iyi değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Şanlıurfa'mızda yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımıza hizmet vermekle sorumludur. Bu sorumluluğun bilincinde olan yönetimimiz, projeler üretiyor ve bu projelerine kaynak bulmak için Japonya'dan Kuveyt'e kadar uzanıyor. Bunun yanı sıra kendi özkaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyemiz, çok başarılı çalışmalara imza atıyor" dedi. busabahmalatya.com

İHA

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DestekBELEDİYE
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