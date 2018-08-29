Belediyeden büyük destek!

Şanlıurfaspor’a her zaman destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kurumsal olarak vatandaş odaklı 150 farklı konuda görevlerimiz var. Bu görevi en iyi şekilde yapmak için öz kaynakları iyi değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Şanlıurfa'mızda yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşımıza hizmet vermekle sorumludur. Bu sorumluluğun bilincinde olan yönetimimiz, projeler üretiyor ve bu projelerine kaynak bulmak için Japonya'dan Kuveyt'e kadar uzanıyor. Bunun yanı sıra kendi özkaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Büyükşehir Belediyemiz, çok başarılı çalışmalara imza atıyor" dedi. busabahmalatya.com