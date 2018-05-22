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Beklenen görüşme gerçekleşti...

 Evkur Yeni Malatyaspor’da merakla beklenen Başkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut arasındaki görüşme gerçekleşti. 

Beklenen görüşme gerçekleşti...

 Evkur Yeni Malatyaspor’da merakla beklenen Başkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Erol Bulut arasındaki görüşme gerçekleşti. 

22 Mayıs 2018 Salı 13:10
Beklenen görüşme gerçekleşti...

Kulübün ve teknik heyetin geleceğiyle ilgili önemli kararların alındığı toplantının olumlu geçtiği belirtildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Toplantıda Başkan Gevrek ile mevcut tesisin eksikliklerini ve yapılması gerekenleri konuştuklarını belirten Bulut, “Başkanımızla dün bir görüşme yaptık. Kendisi genel itibariyle projelerimize olumlu yaklaştı. Özellikle mevcut tesisimizin eksiklikleri konusundaki bölüm çok faydalı oldu. Tesisle ilgili bölümde futbolculara 24 saat barınabilecekleri sosyal yaşam alanları oluşturulması yönünde bir talebim oldu. Futbolcularımız en üst kata yapılacak kafe-restoran tarzı bir alanda daha çok vakit harcayabileceklerini söyledim. Yine tesisin mevcut eksikliklerini konuştuk. Mesela tesisin çevre düzenlemesi yok. Acilen etrafı kapatılmalı ve yeşil alan için gerekli çalışma yapılmalı. Sahaların ortasına kameraların takılabileceği iki kule yapılmasını talep ettim. Çünkü buradaki kamera kayıtlarıyla analizler yapmamız gerekecek. Yine saha zeminlerinin şu anki stadımızın zemininin kalitesine yükseltilmesi gerektiğini paylaştım. İyi futbol için bunlar şart. Bir kum saha talebim de oldu. Mevcut sahalarımızın yanına bir saha yapılması için de zaten Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bir girişiminin olduğunu söyledi başkanımız. Tesisle ilgili bunlar konuşuldu ve sayın başkan çok olumlu yaklaştı. Zaten burada hali hazırda şok havuzu ve çim zeminin iyileştirilmesi çalışmaları sürüyor" diye konuştu. 

Bulut, kendisi ve ekibinin geleceğiyle ilgili de konuştuklarını belirterek, "Biliyorsunuz ben daha önce yönetime 3 yıllık bir proje sunmuştum. Bu projenin hayata geçmesi içinde bizim minimum 2 yıllık bir sözleşme yapmamız gerekiyor. Başkana bunu söyledim. Çünkü teknik heyetin de önünü görmesi lazım. Başkanımız faydalı geçtiğine inandığım bir toplantı yaptık. Bu toplantının ikinci ayağını bir iki gün içerisinde yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

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YENİMALATYASPORErol BulutAdil GevrekGörüşme
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