Yeni Malatyaspor’da günün sıcak gelişmesi öğle saatlerinde yaşandı. Teknik direktör İrfan Buz ile bir araya gelen yönetim kurulu karşılıklı anlaşarak 50 yaşındaki teknik adamla yolları ayırdı. Buz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden yönetim 1,5 yıllık Yeni Malatyaspor

mazisi olan İrfan Buz ile yeni sezonda sözleşme uzatmayacağı talebini iletti. Aynı şekilde Buz’un da kararı bu yönde olunca. Karşılıklı ayrılık kesinleşti. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yaparak ayrılığı duyurması bekleniyor...Ayrıntılar gelecek...

FATİH AVCI