31 Mayıs 2017 Çarşamba

Beklenen ayrılık gerçekleşti

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor yeni sezonda İrfan Buz ile devam etmeme kararı aldı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
Beklenen ayrılık gerçekleşti
Yeni Malatyaspor’da günün sıcak gelişmesi öğle saatlerinde yaşandı. Teknik direktör İrfan Buz ile bir araya gelen yönetim kurulu karşılıklı anlaşarak 50 yaşındaki teknik adamla yolları ayırdı. Buz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden yönetim 1,5 yıllık Yeni Malatyaspor mazisi olan İrfan Buz ile yeni sezonda sözleşme uzatmayacağı talebini iletti. Aynı şekilde Buz’un da kararı bu yönde olunca. Karşılıklı ayrılık kesinleşti. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yaparak ayrılığı duyurması bekleniyor...Ayrıntılar gelecek...
FATİH AVCI

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya