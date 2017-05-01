Şampiyonluk yolunda son 3 haftada 8 puan kaybeden Yeni Malatyaspor kötü gidişe Göztepe karşısında dur dedi. TFF 1. Lig’deki iki renktaş takımın maçında gülen taraf sarı kırmızılı temsilcimiz Malatyaspor oldu. İlk 2 ve play off hedefi için Malatya’dan puanlarla ayrılmak zorunda olan güçlü rakibi karşısında disiplinli ve istekli bir oyun ortaya koyan kaplanlar, sıcak havaya rağmen oyunun temposunu bir an bile düşürmeden kapanan Göztepe savunmasını açtı ve galibiyete uzandı.



TRİBÜNDE KİMLER VARDI?

Malatya İnönü Stadı’nda Cumartesi günü oynanan maçı yaklaşık 6 bin futbolsever tribünden izledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Valisi Mustafa Toprak protokolde yerlerini alırken, Göztepe’yi Kulüp Başkanı Mehmet Sepil temsil etti. Konuk takım Göztepe’de cezalı Umut Nayir’de Malatya’ya gelerek, eski takım arkadaşları ve taraftarlar hasret gideri. Eksik ya da cezalısı olmayan Yeni Malatyaspor’da Ferhat Kiraz, Amutu ve Osman Fırat 18 dışında kaldı. İlk 11’e Ayite ve Murat Yıldırım’ı dahil eden İrfan Buz, Eren Tozlu ve İrfan Başaran’ı yedek soyundurdu.



MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşama iyi başlayan taraf Yeni Malatyaspor oldu. Henüz ilk dakikalarda rakip kalede pozisyon arayan Yeni Malatyaspor’da en tehlikeli atak Sedat ile 3. Dakikada gelişti. Orta sahada kendi kazandığı topla rakip yarı alana kat eden tecrübeli oyuncu yerden köşe sert vurdu kaleci Günay iki hamlede topun sahibi oldu.

18. DAKİKA: Yeni Malatyaspor gole yine Sedat Ağçay ile çok yaklaştı. Atağa çıkarken top kaptıran Göztepe savunmasının arasına iyi giren Sedat topla birlikte ceza sahasına çaprazdan sokuldu. Sedat’ın sert şutunu Günay müthiş bir şekilde çıkardı.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmazken, takımlar devre arasına 0 – 0 eşitlikle gitti.

52. DAKİKA: Murat Yıldırım’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pereira’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.

GOOOLLLL 75. DAKİKA: Yeni Malatyaspor aradığı golü defans oyuncusu Murat Akça ile buldu. Murat Akça savunmadan kendi getirdiği topla içeri kat etti. Sağdan aktardığı pasını Pereira’ya verdi. Bu oyuncu sağ önde Caner’i gördü. Caner Arıcı’nın sağ kanattan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Murat, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 1 - 0

80. DAKİKA: Göztepe beraberlik için yüklendi. Duran top organizasyonunda Yeni Malatyaspor ceza sahsı içinde karambol oluştu. Topu önünde bulan Halil o kalabalık içinden ayak içi plase ile uzak direk dibine gönderdi ancak top direğin yarım metre yanından dışarı çıktı.

90. DAKİKA: Maçın hakemi Mete Kalkavan oyuna 5 ilave dakika ekledi. Orta sahada bir ikili mücadele sonrası Segbefia, Yiğitcan Erdoğan’a sert bir müdahalede bulundu. O bölgede yaşanan kargaşada Göztepeli Lokman, Sadık Çiftpınar’a kafa attı. Hakem Sadık’a sarı Lokman’a direkt kırmızı kart çıkardı.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmazken, Yeni Malatyaspor 3 puana tek golle ulaşıp, puanını 57 yaptı. Bitime 4 hafta kala 5 puanlık avantajını koruyan kaplanlar, Süper Lig kapsını yarıya kadar araladı. Maçın ardından uzun süre stadı terk etmeyen Malatyalı futbolseverler çalınan şampiyonluk şarkılarıyla beraber coştu. Futbolcular ve teknik heyet tribünlere giderek şampiyonluk tezahüratlarında bulundu.

FATİH AVCI