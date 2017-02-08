Eşi doğum yaptığı için kampa gecikmeli olarak katılan golcü futbolcuyu Antalya’da eski takım arkadaşları karşıladı. Baba olan Togolu yıldız, Alanyaspor’dan takım arkadaşı Caner ve Sezer ile hasret giderirken, yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Fiziksel olarak herhangi bir eksiği olmadığı belirtilen Ayite’nin Denizlispor müsabakasında Teknik Direktör İrfan Buz’un en etkili gol silahı olacağı tahmin ediliyor. 31 yaşındaki golcü bu sezon 11 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol kaydedebildi.

FATİH AVCI