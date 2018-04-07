BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Play-Off umutlarının halen devam ettiğini vurgulayan B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Ben geçen hafta söyledim 5 maçımız var, alınacak 15 puan var diye. Bir tanesini atlattık. Artık bundan sonra Manisa maçına odaklanacağız. Maç maç gideceğiz daha her şey bitmedi. Bugün çok önemliydi. Bizim Play-Off umudumuz hiç kaybolmadı, çoğu kişiye göre kaybolmuş ama bize göre kaybolmadı. Ben geçen hafta mağlup olduğumuzda da söyledim; bizim 5 maç 15 puanımız var. Herkes tabi günlük olarak hesap yapıyor. Ben 5 maçlık hesap yaptım. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar var, bundan sonra onlar birbirleriyle oynayacaklar. Fikstürümüz avantajlı. Verdiğimiz sözlere adım adım ilerliyoruz şu an tek düşündüğümüz Manisaspor maçı” dedi.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise deplasmanda ne kadar iyi oynanabilirse o kadar iyi oynadıklarını ifade ederek, “Maça iyi başladık, 2 tane de net pozisyon bulduk. Kaleci Hakan çıkardı bu topları iyi takip edebilsek dönen topları gol yapabilirdik, olmadı. Aslında kötü oynamıyorduk deplasmanda. Ne kadar oynanırsa o kadar oynadık. Gökhan Karadeniz’in güzel golüyle geriye düştük, orada faul var mı, yok mu tartışılır. Bu tarz şeylere alıştık. Amacım Erzurumspor’un galibiyetini gölgelemek değil, güzel mücadele ettiler hak ettiklerini de gösterdiler. İkinci yarı rakibimiz 10 kişiyken yediğimiz ikinci gol bizi daha fazla sıkıntıya soktu. 1-0 gitse daha farklı bir maç olacaktı. 2-0 olunca biraz telaş yaptık ister istemez ama çok pozisyona girdik. Bütün pozisyonlarımızı Hakan’ın çabasıyla kaybettik. Olağanüstü oynadı, Hakan’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.