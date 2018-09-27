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Bayrak Telekom ve Orduzu’da!

U-19 1.Ligi’nde 5 hafta sonunda A Grubu’nda Telekomspor, B Grubu’nda ise Orduzuspor lider durumda bulunuyor.

Bayrak Telekom ve Orduzu’da!

U-19 1.Ligi’nde 5 hafta sonunda A Grubu’nda Telekomspor, B Grubu’nda ise Orduzuspor lider durumda bulunuyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:52
Bayrak Telekom ve Orduzu’da!

U-19 1.Ligi’nde 5 hafta geride kalırken, A Grubu’nda Telekomspor 5’te 5 yaparak, zirvedeki yerini korudu. Telekomspor, 5 haftada rakip ağları 21 kez havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. A Grubu’nda 5 hafta sonunda 12’şer puan toplayan takımlardan Kale Gençlerbirliği ikinci, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise üçüncü sırada bulunuyor. B Grubu’nda ise 5’te 5 yaparak 15 puan toplayan Orduzuspor, zirvede yer alıyor. Orduzuspor, 5 haftalık bölümde 29 gol kaydedip, kalesinde sadece 2 gol gördü. Grupta 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Battalgazi Belediyespor ise ikinci sırada bulunuyor. 12 puanlı Arguvan Belediyespor ise üçüncü sırada yer alıyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
TelekomsporB GrubuORDUZUSPORMalatya
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