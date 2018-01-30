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BAYRAK EL DEĞİŞTİRDİ!

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatya İdmanyurdu takımının el değiştirmesiyle ilgili bir açıklama yapan kulübün mevcut başkanı Bahri Dönmez, “Malatya İdmanyurdu Kulübü satılmadı, sadece bir bayrak değişimi yaşandı. Bu efsane kulübümüz yeni bir ekiple inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

BAYRAK EL DEĞİŞTİRDİ!

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatya İdmanyurdu takımının el değiştirmesiyle ilgili bir açıklama yapan kulübün mevcut başkanı Bahri Dönmez, “Malatya İdmanyurdu Kulübü satılmadı, sadece bir bayrak değişimi yaşandı. Bu efsane kulübümüz yeni bir ekiple inşallah daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:40
BAYRAK EL DEĞİŞTİRDİ!

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna da yansıyan, kulübün Amerika’da yaşayan bir iş adamı tarafından satın alındığı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Dönmez, kulübün satılmadığını sadece bir bayrak değişimi yaşandığını ifade etti.

“KATKI VERMEK ZORUNDA HİSSETTİK”

“Kulübümüzün kapanmaması için her türlü gayreti gösterdik ve bugünlere getirdik”
Malatya’nın en eski futbol kulüplerinden biri olma özelliği taşıyan Malatya İdmanyurdu’nun kapanmaması için 5 yıldır büyük bir çaba gösterdiğini belirten Bahri Dönmez, “Malatya İdmanyurdu Kulübü Malatya’nın en eski kulüplerinden biridir. Biz burada 5 yıldır bu efsane kulübümüzün kapanmaması için her türlü gayreti gösterdik ve bugünlere getirdik. Geçtiğimiz günlerde bazı arkadaşlarımız kulübün daha iyi yerlere gelmesi adına bazı düşüncelerinin olduğunu söyleyince bizde kendimizi bu düşünceye katkı vermek zorunda hissettik” dedi.

MALATYA FUTBOL ŞEHRİ

Dönmez, Malatya’ya bir profesyonel kulüp daha kazandırmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Malatya’mız futbol anlamında önemli bir şehirdir. Yeni Malatyasporumuzun Süper Lig’deki yeri ve değeri elbette ki tartışılmaz. Ancak neden bir profesyonel kulübümüz daha olmasın. Malatyalı gençlerin formasını giydiği, tesisi ve yapısıyla örnek teşkil eden bir futbol kulübümüz neden olmasın. Bu anlamda Malatya İdmanyurdu Kulübü’nün bu misyonu yerine getireceğine yürekten inanıyorum.” (İHA)

İHA

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