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Bayındır güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen seçimde Nihat Bayındır tüm üyelerin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi.

Bayındır güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen seçimde Nihat Bayındır tüm üyelerin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
Bayındır güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi olağan kongresi önceki gün yapıldı. Kentteki bir otelde yapılan kongrede tek başına aday olan Nihat Bayındır ve ekibi yeniden yönetim seçilerek güven tazeledi. Nihat Bayındır başkanlığındaki TÜFAD Malatya Şubesi yönetimi şu isimlerden oluşuyor: "Cumali Dedeoğlu, Sinan Alkış, Süleyman Kale, Muharrem Zeyno, Eyüp Menge, Kadir Gülver, Burak Taştekin, Sezer İnce, Berkan Erkoç, Hüseyin Ökke, Murat Taştan, Erdoğan Özdemir, Bayram Baysal, İskender Temizer." Yeniden başkanlığa seçilen Nihat Bayındır yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek, “Burada 3 yıllık sürede yaptığımız her şeyi ibra ettiniz ve bizi tekrar göreve getirdiniz. Bu bize karşı duyulan bir güvendir. Bu güvenden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kongremizin yapılmasında emeği olan, bizimle birlikte olağan genel kurulu yöneten değerli divan kurulu üyelerimize, hocalarımıza, antrenör arkadaşlarımıza ve basınımızın emektarlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı samimiyet ve istekle devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Nihat BayındırTÜFAD
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