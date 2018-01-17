BAYANSALDUZ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Doğuş Spor Kulübü tekvandocularından Emir Bayansalduz Antalya’da yapılan müsabakalarda rakiplerine 5 maçta üstünlük sağlayarak ilk sekize girdi ve mili takım kadrosuna seçildi. Şubat Ayı’nda yapılacak 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda (Turkish Open Tur) Doğuş Spor Kulübü sporcusu Emir Bayansalduz 59 kilogramda Türk Mili Takımı'nı temsil edecek. Doğuş Spor Kulübü kurucusu ve milli antrenör Nedim Türk yaptığı açıklamada, sporcuları Emir Bayansalduz’un milli takıma seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.



“TÜRK MİLLİ TAKIMINI TEMSİL EDECEK”

Emir’in yoğun çalışarak milli formayı hak ettiğini belirten Türk, “Sporcumuz Emir Bayansalduz, Şubat Ayı’nda yapılacak 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda Doğuş Spor Kulübü adına 59 kilogramda Türk Mili Takımını temsil edecek. Sporcumuz yoğun çalışmalarının meyvesini aldı. İnşallah milli formayla da göğsümüz kabartacak sonuçlar alacaktır” diye konuştu.

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