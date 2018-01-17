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BAYANSALDUZ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Malatyalı tekvandocu Emir Bayansalduz 10-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılan Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Müsabakalarda rakiplerine karşı 5 maçta üstünlük kuran Bayansalduz, ilk sekiz sporcu arasına girdi ve milli takım kadrosuna seçildi.

BAYANSALDUZ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Malatyalı tekvandocu Emir Bayansalduz 10-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılan Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Müsabakalarda rakiplerine karşı 5 maçta üstünlük kuran Bayansalduz, ilk sekiz sporcu arasına girdi ve milli takım kadrosuna seçildi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
BAYANSALDUZ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Doğuş Spor Kulübü tekvandocularından Emir Bayansalduz Antalya’da yapılan müsabakalarda rakiplerine 5 maçta üstünlük sağlayarak ilk sekize girdi ve mili takım kadrosuna seçildi. Şubat Ayı’nda yapılacak 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda (Turkish Open Tur) Doğuş Spor Kulübü sporcusu Emir Bayansalduz 59 kilogramda Türk Mili Takımı'nı temsil edecek. Doğuş Spor Kulübü kurucusu ve milli antrenör Nedim Türk yaptığı açıklamada, sporcuları Emir Bayansalduz’un milli takıma seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

“TÜRK MİLLİ TAKIMINI TEMSİL EDECEK”

Emir’in yoğun çalışarak milli formayı hak ettiğini belirten Türk, “Sporcumuz Emir Bayansalduz, Şubat Ayı’nda yapılacak 5. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda Doğuş Spor Kulübü adına 59 kilogramda Türk Mili Takımını temsil edecek. Sporcumuz yoğun çalışmalarının meyvesini aldı. İnşallah milli formayla da göğsümüz kabartacak sonuçlar alacaktır” diye konuştu. 

busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTekvandoBayansalduzTÜRKİYEBusabah
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