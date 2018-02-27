BAYANSALDUZ TEKVANDO SEÇMELERİNE KATILACAK

Turkish Open Uluslararası Turnuvada mili takımı temsil eden ve milli sporcu olan Bayansalduz, Tekvando Dünya Şampiyonası Seçmelerine davet edildi. Tekvandoda iyi bir ivme yakalayan Bayansalduz, bu yıl yapılacak olan Dünya Tekvando Şampiyonasına seçilecek takımın sporcularını belirlemek için Konya’da yapılacak olan mili takım seçmelerine çağrıldı. 9-11 Mart Tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası seçmelerine 59 kilogramda katılacak olan Emir Bayansalduz, çalışmalarını aksatmadan devam ediyor. Bayansalduz’un antrenörü Nedim Türk yaptığı açıklamada, “Mart ayında yapılacak olan mili takım seçmesine Malatya’dan tek sporcu olarak katılacak olan Emir kardeşimize güveniyoruz. İnşallah seçmeleri kazanarak Dünya Tekvando Şampiyonasında ülkemizi temsil eder.” ifadelerine yer verdi. Sporcusuna güvendiğini ifade eden Nedim Türk, “Emir bu yıl iyi bir performans sergiliyor. Daha yaşı çok genç, çalışmalarını bozmadan devam ederse yıldız bir sporcu olabilir, ona güveniyoruz.” dedi.