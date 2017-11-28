28 Kasım 2017 Salı

Bayanlar’ın gözü yükseklerde

Malatya Bayanlarspor’un yer aldığı Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde yeni sezon heyecanı 2 Aralık’ta başlıyor. 2017-2018 sezonu Kadınlar Futbol 3. Ligi, 2 Aralık 2017 Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile start alacak.

28 Kasım 2017 Salı 11:47
Bayanlar’ın gözü yükseklerde

  16 grupta, toplamda 98 takımın mücadele edeceği ligde, sezon sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Play-off maçları bölgesel olarak 1-4, 5-8, 9-12, 13-16. grupların eşleşmeleri çerçevesinde belirlenecek. Play-off maçlarının birinci turunda grup birincileri grup ikincileri ile eşleşecek. Aynı gruptan gelenler ilk turda karşılaşmayacak.
Adıyaman Beden Eğitimi, Diyarbekirspor, Elazığ Bordo Atletik, Makamspor, Şanlıurfa Gençlik ve Spor’un da yer aldığı 9. Grup’ta mücadele edecek Malatya Bayanlarspor’un hedefi play-off maçlarına kalmak için mücadele edecek. Hazırlıklarını bu yönde sürdüren Malatya temsilcisi, Yeşiltepe ve İnönü Üniversitesi kampusunda yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam ediyor.

İHA
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