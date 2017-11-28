16 grupta, toplamda 98 takımın mücadele edeceği ligde, sezon sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Play-off maçları bölgesel olarak 1-4, 5-8, 9-12, 13-16. grupların eşleşmeleri çerçevesinde belirlenecek. Play-off maçlarının birinci turunda grup birincileri grup ikincileri ile eşleşecek. Aynı gruptan gelenler ilk turda karşılaşmayacak.

Adıyaman Beden Eğitimi, Diyarbekirspor, Elazığ Bordo Atletik, Makamspor, Şanlıurfa Gençlik ve Spor’un da yer aldığı 9. Grup’ta mücadele edecek Malatya Bayanlarspor’un hedefi play-off maçlarına kalmak için mücadele edecek. Hazırlıklarını bu yönde sürdüren Malatya temsilcisi, Yeşiltepe ve İnönü Üniversitesi kampusunda yaptığı antrenmanlarla çalışmalarına devam ediyor.

İHA