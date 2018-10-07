Bayanların başvurusu kabul edildi

Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüpler belirlendi. Kadınlar 3. Ligi'ne 39 ilden toplam 78 takım katılım hakkı elde etti. Kadınlar 3. Ligi grup planlaması 10 Ekim tarihinde www.tff.org üzerinden duyurulacak ve kura çekimi 17 Ekim tarihinde saat 11.00'de online olarak yapılacak. Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü çerçevesinde başvurularını www.tff.org üzerinden duyurulan tarihler kapsamında gerçekleştiren ve statünün 28.maddesinin 2. bendine göre; yaş uygunluğuna haiz 20 futbolcuyu müsabakalardan önce tescil ettirmesi (filiz lisans, vize, transfer) gerekliliği çerçevesinde bildirilen süreye bağlı olarak işlemlerini tamamlayan kulüpler 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

BAYANLAR HEDEF DEĞİŞTİRDİ

Malatya Bayanlar Spor Kulübü de daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu yıl da lige girecek. Kulüp Başkanı Doğan Çelebi, yıllardır verdikleri şampiyonluk mücadelesinde yalnız kaldıklarını bundan sonra bayan sporcuların akademileri kazanması için liglerde olacaklarını söyledi. Çelebi, “Kızlarımız kendi aralarında toplanıp geldiler ve bize yeni sezona girelim dediler. Biz de onların Spor Bilimleri Fakültelerine özgeçmiş ile alınmalarından dolayı bunu kabul ettik. Belki ciddi bir hedefimiz olmayacak ama kızlarımız için onların üniversiteli olması için katılım göstereceğiz. Malatyalı kadınlara her zaman özgür bir ortamda futbol oynama fırsatı sunma çabasında olacağız” şeklinde konuştu.