Türkiye Kadınlar 3. Ligi’nde 2017-2018 sezonu heyecanı başladı. Tüm sıkıntılara rağmen 9. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor’u konuk etti. Hafta sonu Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmaya Malatya Bayanlar Spor Kulübü Hatice Yıldırım, Nilay Feyza Bağca, Buse Uçan, Gülşen Özdil, Seda Erdem, Fadime Özbey, Selinay Çaybaşı, Ayşegül Sarıkaya, İkranur Sarıgül, Burcu Çakır ve Berfin Fırat ilk on biriyle çıktı. Burcu Çakır’ın golüyle 1-0 öne geçen bayanlar, kalesinde ard arda gördüğü iki golle 2-1 geriye düştü. Maçın ilerleyen dakikalarında Gözde Uçar’ın attığı golle 2-2’lik eşitliği yakalayan Malatya temsilcisi sahadan 1 puanla ayrıldı.

MAÇ EKSİĞİMİZ VAR

Müsabakanın sonrasında değerlendirmelerde bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, hazırlık maçı oynamadan çıktıkları müsabakada, maç eksikliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sezona yaklaşık 2 aydır Malatya’da hazırlanıyoruz ama maalesef ilk hafta maçı öncesine kadar hazırlık maçı yapamadık. Rakibimiz tecrübeli futbolculara ve yaşça büyük oyuncularla sahaya çıktı. Bizim takımımızda altyapıdan gelen Malatyalı çocuklarından kurulu. Mikail Tuluğ hocamızın nezaretinde kızlarımız lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştılar. İlk maçta istenilen oyunu sahaya yansıtamadık. Maç eksikliği yaşadığımızı Diyarbekirspor müsabakasında gördük. Oyuncularımız yüreklerini ortaya koyarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. 1-0 öne geçtikten sonra kalemizde erken gol gördük. O saatten sonra ister istemez daha temkinli oynamaya çalıştık. Eğer ilk yarıyı önde tamamlamış olsaydık, daha farklı şekilde galip gelebilirdik. Daha baskılı top oynamaya başlayınca rakipte oyundan düştü ve skoru korumaya çalıştılar. Karşı takımda sakatlık yaşanınca maçın temposu ikinci yarının sonlarına doğru düştü. Teknik heyet skoru değiştirmek adına gerekli müdahalelerde bulunsa da maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Her şeye rağmen alınan 1 puandan dolayı oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ