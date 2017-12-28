Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta sezona iyi bir başlangıç yapan Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde, lider Şanlıurfa Gençlik Spor karşısında alınan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı rakibini Seda Erdem’in attığı iki golle evine eli boş gönderen Sarı-siyahlılar, lidere ilk mağlubiyetini tattırırken, puanını 7’ye yükseltti.

Önceki senelerde 3. Lig’de üst üste iki sezon Play-Off oynama başarısı gösteren Malatya Bayanlar Spor Kulübü aldığı başarılı sonuçlarla bu sezon yine üst sıralara gözünü dikti. Ekonomik sıkıntılara rağmen rakipleri karşısında etkili oyun sergilemeyi başaran Sarı-siyahlılar, 5. hafta da deplasmanda karşılaşacakları Makam Spor maçı hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda ara vermeden sürdürüyor.

GÜZEL BİR ÇIKIŞ YAKALADIK

Takımın aldığı başarılı sonuçların kendilerini umutlandırdığını belirten kulüp başkanı Doğan Çelebi, oyuncuların sahip olduğu potansiyelle geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Çelebi, “Bizler oynadığımız futbolu daha ileriye götürerek Malatya’yı daha çok tanıtmak istiyoruz. Ligin ilk 4 haftası bizim açımızdan istediğimiz şekilde geçti. Kızlarımız sahada yüreklerini ortaya koyarak oynuyor. Bu hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına Mikail Tuluğ ve Murat Adak hocalarımız eşliğinde sıkı şekilde devam ediyoruz. İnşallah Diyarbakır’dan da 3 puanla döneceğiz. Takımımız güzel bir çıkış yakaladı.” diye konuştu.









ÖMER ALİ DELİBAŞ