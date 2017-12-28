28 Aralık 2017 Perşembe

Bayanlarda moraller yerinde

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta Şanlıurfa Gençlik Spor’u 2-0 mağlup eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Makam Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona güzel başlangıç yapan Sarı-siyahlıların kulüp başkanı Doğan Çelebi, takımın güzel çıkış yakaladığını söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:33
Bayanlarda moraller yerinde

  Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta sezona iyi bir başlangıç yapan Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde, lider Şanlıurfa Gençlik Spor karşısında alınan 3 puanın sevinci yaşanıyor. Ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı rakibini Seda Erdem’in attığı iki golle evine eli boş gönderen Sarı-siyahlılar, lidere ilk mağlubiyetini tattırırken, puanını 7’ye yükseltti.

Önceki senelerde 3. Lig’de üst üste iki sezon Play-Off oynama başarısı gösteren Malatya Bayanlar Spor Kulübü aldığı başarılı sonuçlarla bu sezon yine üst sıralara gözünü dikti. Ekonomik sıkıntılara rağmen rakipleri karşısında etkili oyun sergilemeyi başaran Sarı-siyahlılar, 5. hafta da deplasmanda karşılaşacakları Makam Spor maçı hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda ara vermeden sürdürüyor.

GÜZEL BİR ÇIKIŞ YAKALADIK
  Takımın aldığı başarılı sonuçların kendilerini umutlandırdığını belirten kulüp başkanı Doğan Çelebi, oyuncuların sahip olduğu potansiyelle geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Çelebi, “Bizler oynadığımız futbolu daha ileriye götürerek Malatya’yı daha çok tanıtmak istiyoruz. Ligin ilk 4 haftası bizim açımızdan istediğimiz şekilde geçti. Kızlarımız sahada yüreklerini ortaya koyarak oynuyor. Bu hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına Mikail Tuluğ ve Murat Adak hocalarımız eşliğinde sıkı şekilde devam ediyoruz. İnşallah Diyarbakır’dan da 3 puanla döneceğiz. Takımımız güzel bir çıkış yakaladı.” diye konuştu.



ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Bayanlar Spor Kulübü

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017