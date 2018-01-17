BAYANLAR ZOR GRUBA DÜŞTÜ!

Yıldızlar kategorisinde grup müsabakaları, 3 veya 4'er takımdan oluşan toplam 26 grupta, tek devre lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 1.eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Yıldız Kızlar Şampiyonası grup müsabakaları 22 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında oynanacak. Şampiyonada 01.01.2002 ile 31.12.2004 doğumlu lisanslı futbolcular yer alabilecek. Müsabakalar 35 dakikalık 2 devre şeklinde nizami sahalarda 4 numaralı top ile oynanacak. Müsabakalarda en fazla 7 yedek futbolcu yer alacak, takımlar 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak.

Genç Kızlar kategorisinde grup müsabakaları, 3 veya 4'er takımdan toplam 32 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar 1. eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Genç Kızlar Şampiyonası grup müsabakaları 29 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonada 01.01.2000 - 31.12.2002 doğumlu lisanslı futbolcular yer alabilecek. Müsabakalar 40'ar dakikalık 2 devre şeklinde, nizami sahalarda 5 numaralı top ile oynanacak. Takımlar, kadrolarında en fazla 7 yedek futbolcu bulundurabilecek ve 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. 6. Grup’ta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Adıyaman Beden Eğitimi Öğr. Ve Spor, K.Maraş Anadolu Gençlik Spor, Maraşgücü Spor takımlarıyla yarışacak.

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