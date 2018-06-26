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Bayanlar yeni oyuncularını arıyor

Malatya’nın profesyonel anlamda tek kadın futbol takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulunda çalışmalar sürüyor. Geleceğin bayan futbol yıldızlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten mavi-beyazlı kulübün başkanı Doğan Çelebi, yapacakları çalışmalarla yeni oyuncular edineceklerini söyledi.

Bayanlar yeni oyuncularını arıyor

Malatya’nın profesyonel anlamda tek kadın futbol takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulunda çalışmalar sürüyor. Geleceğin bayan futbol yıldızlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten mavi-beyazlı kulübün başkanı Doğan Çelebi, yapacakları çalışmalarla yeni oyuncular edineceklerini söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 10:46
Bayanlar yeni oyuncularını arıyor

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü tarafından açılan futbol okulunda çalışmalar sürüyor. Malatya’nın profesyonel anlamda tek kadın takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni yetenekleri bünyesine katmak için çalışıyor. Mavi beyazlılar, açacağı futbol okulu kapsamında altyapısına yeni oyuncular katarak, profesyonel takımı daha da güçlendirmeyi planlıyor. Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, antrenör Erdoğan Özdemir’in desteğiyle açtıkları bayan futbol okulunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çelebi, Malatya’nın tek profesyonel kadın futbol takımı olduklarını anımsatarak, “Geleceğin bayan futbol yıldızlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız sürüyor. 7 ila 16 yaş grupları arasındaki sporculara futbol eğitimi veriyoruz” dedi. Futbol okuluna ilginin arttığını ifade eden Çelebi, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Kar topu gibi her gün büyüyen sporcu sayımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyemize katılacak yeni sporcuları da bekliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla yeni yetenekleri de kadromuza katmayı planlıyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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