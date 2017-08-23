Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nın ardından Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’ndan da elendiklerini kaydeden Çelebi, “Sivas’taki Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak elendik. Takımımız iyiydi ama şansız maçlar oynadık. Takım olarak artık yeni sezona odaklandık” dedi.

Çelebi, takımın teknik sorumlusu Mikail Tuluk’un görevine devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: “İki sezon üst üste Play-off’a kaldıktan sonra geçtiğimiz sezon istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Ancak geçen sezon altyapımızdan yetişen sporcularımızla ligde iyi bir mücadele sergiledik. Bir anlamda yeni sezona hazırlık niteliği taşıyordu. Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Transfer noktasında da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çelebi, “Genç futbolcularımızın yanı sıra birkaç tecrübeli futbolcumuzda var. Geçen sezondan bazı eksiklerimiz vardı. Yeni sezon öncesi 1-2 transfer yaparak, bu eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Transfer çalışmaları noktasında arayışlarımız sürüyor” dedi.

HABER MERKEZİ