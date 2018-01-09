Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup 6. hafta maçında Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Rakibine 3-1 mağlup olan Sarı-siyahlılar liderliği Diyarbakır’da rakibine bıraktı. Bayanların tek golünü, takım kaptanı Nilay Feyza Bağca kaydetti. Ligde 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Malatya temsilcisi 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı bayanlar 7. hafta maçında Pazar günü evinde Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor ile karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ