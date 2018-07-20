Bayanlar lige katılacaklar

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezonun startını vermeye hazırlanıyor. 2018-2019 sezonu Kadın Ligleri Statüsü’nün yayınlanmasının ardından, 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi’nde yer almak isteyen kulüpler için başvuru süreci başladı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, 2018-2019 sezonunda Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde mücadele etmek için başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Çelebi, başvuru öncesinde kulüp bünyesindeki sporcularla bir araya geleceklerini belirterek, “Teknik heyet ve sporcularımızla bir istişarede bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurumuzu yapacağız” dedi. Yeni sezonda yer alacakları gruba göre transfer çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Çelebi, “Birkaç kulüp kapandı. Yer alacağımız grup çok önemli. Yer alacağımız gruba göre takviyeler yapabiliriz. Buna göre de hedefimizi belirleyeceğiz. Her şeyden önce tek hedefimiz Malatya’mızı ligde en iyi şekilde temsil etmek.” diye konuştu. Çelebi, yeni sezon hazırlıklarının Eylül’de başlayacağını da sözlerine ekledi.