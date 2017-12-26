Ligin 4. haftasında Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan Malatya Bayanlar Spor-Şanlıurfa Gençlik Spor karşılaşmasını Ahmet Yener, Songül Çoban, Batuhan Saraç hakem üçlüsü yönetti. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, karşılaşmanın 39.dakikasında Seda Erdem’in kaydettiği golle devre arasına 1-0 üstün girdi. Mücadelenin ikini yarısında üstünlüğü eline alan ve rakibine fazla pozisyon vermeyen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Seda Erdem’in 60. dakikada kaydettiği ikinci golle, rakibini 2-0 mağlup etti. Grup’ta 3 karşılaşma oynayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı siyahlılar, lidere ilk mağlubiyetini tattırırken, puanını 7’ye yükseltti.

“İYİ MÜCADELE ETTİK VE ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün forvet oyuncusu Seda Erdem, Şanlıurfa Gençlik Spor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Sezona iyi başladıklarını kaydeden genç oyuncu, “Takım olarak sezona iyi başladık ve iyi mücadele ediyoruz. Şanlıurfa Gençlik ve Spor karşılaşması bizim için önemliydi. Hedefimiz sahamızda 3 puanı alarak, yolumuza emin adımlarla devam etmekti. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda takım olarak iyi mücadele ederek, önemli bir galibiyet aldık” dedi.

HABER MERKEZİ