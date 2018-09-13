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Bayanlar karar değiştirdi!

Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı vererek ilimizi başarılı bir şekilde temsil eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu sezon aldığı lige katılmama kararından vazgeçti. Kulüp başkanı Doğan Çelebi, kadrolarındaki sporcuların üniversitelere geçiş yaptığını aktararak sırf onlar için basamak olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bayanlar karar değiştirdi!

Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı vererek ilimizi başarılı bir şekilde temsil eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu sezon aldığı lige katılmama kararından vazgeçti. Kulüp başkanı Doğan Çelebi, kadrolarındaki sporcuların üniversitelere geçiş yaptığını aktararak sırf onlar için basamak olmaya devam edeceklerini söyledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:19
Bayanlar karar değiştirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi ile ilgili evrakları 21 Eylül 2018’e uzattı. Bu uzatma sürecinde Malatya Bayanlar Spor Kulübü de lige katılmama kararını gözden geçirerek, yeniden sahaya çıkma kararı aldı.  TFF'nin resmi web sitesinde yayınlanan statü çerçevesinde Kadınlar 3. Ligi'ne katılacak kulüplerin fikstür planlamasına dahil olabilmeleri için ön şarta dair duyuru 3 Ağustos 2018 tarihinde www.tff.org üzerinden gerçekleştirilmişti. 14 Eylül 2018 mesai saati bitimine kadar olan süre, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde 21 Eylül 2018 mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsü'nün 28.maddesinin 2. bendine göre; Kadınlar 3. Ligi'nde yer almak isteyen kulüplerin Kadınlar 3.Ligi'nde oynayabilecek yaş uygunluğuna haiz 20 futbolcuyu müsabakalardan önce tescil ettirmesi (filiz lisans, vize, transfer) gerekmekte.

“KIZLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KATILACAĞIZ”

Bu süre zarfında lige katılmama kararını gözden geçiren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezonda lige katılım gösterme kararı aldı. Kulüp Başkanı Doğan Çelebi süreci BUSABAH’a değerlendirerek, “Yıllardır her defasında ifade etmemize rağmen maalesef hep yanız bırakıldık ve buna rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Ekonomik anlamda hiçbir zaman destek bulamadık. Onun için lige katılmama kararı almıştık. Fakat dün kızlarımız kendi aralarında toplanıp gelmişler. Yeni sezona girelim dediler. Biz de onların Spor Bilimleri Fakülteleri’ne özgeçmiş ile alınmalarından dolayı bunu kabul ettik. Belki ciddi bir hedefimiz olmayacak ama kızlarımız için onların üniversiteli olması için katılım göstereceğiz.” İfadelerini kullandı. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Türkiye üçüncü Kadınlar Futbol Ligi
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