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BAYANLAR HAKEME TAKILDI

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda çıktığı ilk maçta Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor’u 5-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ikinci maçında Maraşgücü Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-siyahlılar gruptan çıkmak için bugün oynanacak diğer maçların skorunu beklemeye başladı.

BAYANLAR HAKEME TAKILDI

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda çıktığı ilk maçta Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor’u 5-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ikinci maçında Maraşgücü Spor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-siyahlılar gruptan çıkmak için bugün oynanacak diğer maçların skorunu beklemeye başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
BAYANLAR HAKEME TAKILDI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası ‘nda 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ikinci maçında Maraşgücü Spor  ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını Selinay Çaybaşı’nın attığı golle 1-0 önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü tartışmalı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

“ORTA HAKEM GOLÜ İPTAL ETMEDİ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, grupta oynadıkları ikinci maçta hakem kararıyla puan kayıp ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Grupta ilk maçımızda 5-2 galip geldik. Kazanabileceğimiz ikinci maçta ise 1-1 beraberlikle ayrıldık. Kalemizde gördüğümüz gol yüzde 100 ofsayttı, yan hakem bayrağını kaldırmasına rağmen orta hakem golü iptal etmedi. Kızlarımız müsabakanın başından sonuna kadar kazanmak istediler. Takımımız turnuvada gerçekten iyi mücadele etti. Takımlar Kahramanmaraş takımı, hakemler Maraş hakemi ve Maraş’ta mücadele ediyoruz. Ona rağmen ilk maçımızı farklı kazanıp, ikinci maçımızda da galibiyeti kaçırdık. Kızlarımızın gösterdiği performanstan oldukça memnunuz. Grupta bugün oynanacak maçlarda iki rakibimizin puan kaybetmelerini bekleyeceğiz.”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün de yerde aldığı Kahramanmaraş 6. Grup’ta Adıyaman Beden Eğitim Öğretmenleri Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor ve Maraşgücü Spor takımları bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’Anadolu Gençlik SporMalatya Bayanlar Spor Kulübü
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