23 Aralık 2017 Cumartesi

Bayanlar, Gençlikspor’a bileniyor

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’un 4. haftasında sahasında Şanlıurfa Gençlikspor ile karşılaşacak olan Malatya Bayanlar Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:14
Bayanlar, Gençlikspor’a bileniyor

  24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmada galibiyet hedefleyen Malatya ekibi, hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta geçen hafta rakibi Elazığ Bordo Atletik’in sahaya çıkmaması nedeniyle haftayı 3 puanla kapatan Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde, Şanlıurfa Gençlikspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-siyahlılarda, sezona iyi başlamanın sevinci yaşanıyor. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, tüm sıkıntılara rağmen aldığı başarılı sonuçlarla yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, 2. haftada deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor’u 2-1’le geçti. Geçen hafta da rakibinin sahaya çıkmamasıyla hükmen galip sayılan Malatyalı bayanlar, puanını 7’ye yükseltti. Önceki senelerde 3. Lig’de üst üste iki sezon play-off oynama başarısı gösteren sarı-siyahlılarda hedef bu sezon yine üst sıralar.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Bayanlar Spor Kulübü

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017