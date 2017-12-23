24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmada galibiyet hedefleyen Malatya ekibi, hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta geçen hafta rakibi Elazığ Bordo Atletik’in sahaya çıkmaması nedeniyle haftayı 3 puanla kapatan Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde, Şanlıurfa Gençlikspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-siyahlılarda, sezona iyi başlamanın sevinci yaşanıyor. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, tüm sıkıntılara rağmen aldığı başarılı sonuçlarla yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, 2. haftada deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor’u 2-1’le geçti. Geçen hafta da rakibinin sahaya çıkmamasıyla hükmen galip sayılan Malatyalı bayanlar, puanını 7’ye yükseltti. Önceki senelerde 3. Lig’de üst üste iki sezon play-off oynama başarısı gösteren sarı-siyahlılarda hedef bu sezon yine üst sıralar.

İHA