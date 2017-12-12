Pazar günü oynanan maçta rakibi iyi bir oyunla mağlup eden Malatya temsilcisi, 2. hafta sonunda puanını 4’e yükseltti. Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde Adıyaman galibiyetinin sevinci sürerken, açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Doğan Çelebi önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

HEYECANLI MAÇLARA HAZIR OLUN

Yeni sezonun ilk galibiyetini aldıkları için oldukça mutlu olduklarını belirten Çelebi, “Malatya Kadınlar Futbol Takımı olarak geçen haftada söylediğimiz gibi özel bir misyonumuz var. Kadınların da sosyal hayatta neler yapabileceğini, ne tür başarılar elde edebileceğini yılardır buradaki mücadelemizle ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Malatyalıların bu takıma sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Ligimiz bilindiği gibi geçen hafta başlamıştı. İlk maçımızda Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalmıştık. İkinci maçımızda deplasmanda galip gelerek öz güvenimizi kazandık. Bu sezon da Malatyalı futbol severlere çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kadın futbol takımı olarak lige en iyi şekilde hazırlandık. Hedefimiz öncelikle Play-Off'a kalmak, sonra da 3.lig bileti alabilmek” dedi.

İHA