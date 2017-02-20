20 Şubat 2017 Pazartesi

Bayanlar boksta derece yaptı

13-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Fethiye’de yapılan Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden 4 sporcu derece yaparak, başarı elde ettiler.

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:17
Bayanlar boksta derece yaptı

  Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü başkanı ve antrenörü Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, “Malatya adına sevindirici bir turnuva oldu. İlimiz adına ilk kez bir şampiyonada dört sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu” dedi. Fethiye’de yapılan Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında dereceye giren sporcular ise şunlar: “46 kg Fatma şahin (Yıldız bayanlar) Akçadağ Ferdi, 54 kg Tuğba İpekten(Genç bayanlar)Turgut Özal Boks İhtisas, 60 kg Edanur Doğan(Genç bayanlar)Ertaç spor kulübü), +81 kg Özge Koşum( Büyük Bayanlar)Turgut Özal Boks İhtisas.”

AYDUZ: İLK KEZ BİR ŞAMPİYONADA 4 DERECE ALDIK
  Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü başkanı ve antrenörü Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, “Malatya adına sevindirici bir turnuva oldu ilimizi adına ilk kez bir şampiyonada dört sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu. Bu da Malatya boksu adına sevindirici bir sonuç temennimiz önümüzdeki müsabakalarda daha iyi dereceler ile ilimizi temsil etmek dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geleceğin sporcularını yetiştirmek adına verilen desteklere layık olmak için elimizden gelen tüm çabayı, antrenör arkadaşlarım ile göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

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