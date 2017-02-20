Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü başkanı ve antrenörü Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, “Malatya adına sevindirici bir turnuva oldu. İlimiz adına ilk kez bir şampiyonada dört sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu” dedi. Fethiye’de yapılan Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında dereceye giren sporcular ise şunlar: “46 kg Fatma şahin (Yıldız bayanlar) Akçadağ Ferdi, 54 kg Tuğba İpekten(Genç bayanlar)Turgut Özal Boks İhtisas, 60 kg Edanur Doğan(Genç bayanlar)Ertaç spor kulübü), +81 kg Özge Koşum( Büyük Bayanlar)Turgut Özal Boks İhtisas.”

AYDUZ: İLK KEZ BİR ŞAMPİYONADA 4 DERECE ALDIK

Turgut Özal Boks İhtisas Kulübü başkanı ve antrenörü Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, “Malatya adına sevindirici bir turnuva oldu ilimizi adına ilk kez bir şampiyonada dört sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu. Bu da Malatya boksu adına sevindirici bir sonuç temennimiz önümüzdeki müsabakalarda daha iyi dereceler ile ilimizi temsil etmek dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geleceğin sporcularını yetiştirmek adına verilen desteklere layık olmak için elimizden gelen tüm çabayı, antrenör arkadaşlarım ile göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

HABER MERKEZİ