Bayanlar başvurusunu yaptı

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri’ne katılım için başvuru süresi 3 Ağustos 2018 mesai saati bitimiyle sona erdi. Yapılan başvurular çerçevesinde 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. 2. 3. Ligleri ile Yıldız ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonalarına katılım sağlaması muhtemel takım sayıları 1.Lig için 10, ikinci lig için 16, üçüncü lig için ise 76 takım olarak belirlendi. Malatya’nın kadın futbolunda tek temsilcisi olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde mücadele etmek için başvurusunu gerçekleştirdi. 3.Lig’de üst üste iki yıl Play-off oynadıktan sonra sonraki iki yılda istenen başarıyı sergileyemeyen Malatya ekibi, ligde yer alan diğer kulüplere göre çok kısıtlı bir bütçeyle mücadele veriyor. 3.Lig’de üst üste iki sezon Play-Off oynayan ancak 2.Lig hayalini yakalayamayan Malatya’nın tek bayan futbol takımı olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bir önceki sezon ve geride kalan sezon maddi imkansızlıklarla birlikte hedef küçültmek zorunda kalmıştı. Bünyesindeki birçok sporcunun üniversiteye yerleşmesi sonrası transfer gerçekleştiremeyen Malatya ekibi, altyapıdan yetişen oyuncularla mücadele ettiği sezonda istediği sonuçları elde edemedi ve bir üst lig hayalini yine ertelemek zorunda kadı.

“BAZI OYUNCULARIMIZI OYNATAMAYACAĞIZ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, yeni sezon için başvurularını yaptıklarını ifade etti. Eylül ayında takımı toplayacaklarını kaydeden Çelebi, “Yeni sezon için TFF’ye başvurumuzu yaptık. Eylül’de takımı toplamayı planlıyoruz. Ancak bu sezon bizim için biraz daha sıkıntılı geçecek. Gözde, Buse, İkra, Sude ve Ece üniversite sınavına girdi. Ayrıca değişen statü gereği bazı oyuncularımızı oynatamayacağız. Bu da transfer yapmamızı zorunlu kılıyor. Maddi imkanlarımız ölçüsünde takıma birkaç oyuncu katmayı planlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ardından plan ve programımızı yapacağız” dedi.