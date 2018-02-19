BAYANLAR ALTIN BULDU

Malatya Bayanlar Spor Kulübü zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile karşılaştı. Kazandığı 1 puanla Play off yolunda büyük avantaj elde eden sarı-siyahlılar, ligin son maçında evinde Makamspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde ise Play off sevinci yaşayacak. Hafta sonu Şanlıurfa 11 Nisan 1’nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Ahmet Uğur Sürmeli, Rızvan Sümer, Harun Şenoğlu hakem üçlüsü yönetti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Ligde oynadığı 8. karşılaşma sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, puanını 17’e yükseltti.