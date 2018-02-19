Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

BAYANLAR ALTIN BULDU

Kadınlar Futbol 3.Lig 9.Grup’ta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

BAYANLAR ALTIN BULDU

Kadınlar Futbol 3.Lig 9.Grup’ta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:18
BAYANLAR ALTIN BULDU

Malatya Bayanlar Spor Kulübü zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada grup lideri Şanlıurfa Gençlik Spor ile karşılaştı. Kazandığı 1 puanla Play off yolunda büyük avantaj elde eden sarı-siyahlılar, ligin son maçında evinde Makamspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde ise Play off sevinci yaşayacak. Hafta sonu Şanlıurfa 11 Nisan 1’nolu sentetik sahada oynanan karşılaşmayı Ahmet Uğur Sürmeli, Rızvan Sümer, Harun Şenoğlu hakem üçlüsü yönetti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Ligde oynadığı 8. karşılaşma sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, puanını 17’e yükseltti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Futbol 3.Lig 9.GrupMalatya Bayanlar Spor KulübüŞanlıurfa Gençlik Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai’de zafer Türkiye’nin
Dubai’de zafer Türkiye’nin
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
İsveç Rallisi’nde zafer Neuville’in
GOL YOK PUAN VAR!
GOL YOK PUAN VAR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim