Bayanlar Adıyaman’ı 7 bitirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden veren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Adıyaman Beden Eğitimi ve Öğretmenleri Spor’u konuk etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-siyahlılar, Yeşiltepe Stadı’nda oynadığı maçta rakibini 7-0 yendi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübüne galibiyeti getiren golleri 46 ve 48.dakikada Elaznur Demir, 51.dakikada Fadime Özbey, 60 ve 65.dakikada Buse Uçan, 70.dakikada Seda Erdem ile 82.dakikada Berfin Fırat kaydetti.

MAÇA HIRSLI BAŞLADIK

Takımın son durumunu değerlendiren kulüp başkanı Doğan Çelebi şunları kaydetti:

“Çocuklarımız maça çok moralli ve hırslı başladılar. İlk yarıda sakin olmalarını gol yemeden oyunun üstünlüğünü sağlamalarını söylemiştik. Yüzde 100 gol pozisyonlarının çoğunu zaten ilk yarıda değerlendirememiştik. İkinci yarıya yine aynı şekilde kontrollü başladık. Bu kez henüz ilk başlarda bulduğumuz 3 önemli şansı iyi değerlendirip skoru 3-0’a taşıdık. Zaten sonrasında rakip oyundan iyice düşmeye başlayınca kızlarımız skoru 7-0’a taşımayı başardılar. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzde 35 günlük bir ara var. Ligin zirvesinde 3 takım aynı puan avantajına sahip. Şanlıurfa Gençlikspor’u deplasmanda yenmemiz gerekiyor.”

Geçen hafta yoğun baskı altında çıktıkları maçta şansız yenilgi aldıklarını belirten Çelebi, “Oyuncularımız teknik heyetteki hocalarımızla birlikte idmanlarına devam ediyor. Geçen hafta Diyarbakır deplasmanında şansız bir yenilgimiz olmuştu. Maalesef o gün orada bütün unsurlar rakip takım lehine hareket etmişti. Resmen bizi burada yenemezsiniz diye bizi oynatmamaya çalıştılar. Ona göre oyuncularımız sahaya çıkıp mücadelelerini ortaya koymuşlardı. Çocuklarımız özverili ve cesur şekilde çalışmalarını sürdürdüler.” diye konuştu.

GENÇ KIZLARDA 29 OCAK’TA BAŞLIYOR

Bu ayın sonunda Kahramanmaraş’ta başlayacak olan şampiyonaya hazırlandıklarını da kaydeden Doğan Çelebi, “Genç kızlar maçlarında 7 oyuncumuz yaştan dolayı oynayamayacaklarından dolayı kendilerine izin verdik. Genç kızlarımızın antrenmanları haftada iki gün Mikail Tuluğ ve Murat Açak hocalarımızın nezaretinde devam edecek. Diğer takımlar genelde belediye destekli oldukları için oyuncu transferi yaptılar. Biz çok fazla takviye yapamadık. Sadece bir oyuncu transfer edebildik. Altyapımızdan yetişen genç oyuncularımızla bulunduğumuz ligde en iyi şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası maçları içinde 29 Ocak’ta Kahramanmaraş’a gideceğiz. Düşünün Maraş’ın 2 takımı var ve şampiyona tarafsız bir sahada olması gerekirken orada düzenleniyor. TFF’nin bu konuda adil bir karar vermediğini düşünüyoruz. Kimse bu konuda bizim yıpratıldığımızı görmüyor.” şeklinde konuştu.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Ildız, Volkan Polat, Batuhan Saraç hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahaya Şeyma Yıldırım, Buse Uçan, Gülşen Özdil, Fadime Özbey, Burcu Çakır, Nilay Feyza Bağca, Selinay Çaybaşı, Seda Erdem, Gözde Uçar, Berfin Fırat, Elanur Demir on biriyle çıktı.

Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor ise Sümeyra İkranur Çavuş, Kader Arık, Melisa Payam, Sunay Şahan, Berfin Oğuz, Aycan Songur, Seher Bilge, Gülseren Çengel, Zeynep Yıldırım, Büşra Tekin, Zeliha Taşar on biriyle mücadele etti.