Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü Adıyaman maçının hazırlıklarına Yeşiltepe’de devam ediyor. 2 Aralık’ta başlayan kadınlar liginde sahasında Diyarbekirspor ile berabere kalan Malatya ekibi, ikinci maçında galibiyet hedefliyor.

Kulüp Başkanı Doğan Çelebi yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, tüm takımlara başarılar diledi. Kadınlar futbolun spor arenasında özel ve de ayrı bir yerinin olduğunu belirten Çelebi, “Malatya Kadınlar Futbol Takımı olarak özel bir misyonumuz var. Kadınların da sosyal hayatta neler yapabileceğini, ne tür başarılar elde edebileceğini yılardır buradaki mücadelemizle ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Malatyalıların bu takıma sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Ligimiz 2 Aralık’ta başlayacak. Bu sezon da Malatyalı futbolseverlere çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar izleteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kadın futbol takımı olarak lige en iyi şekilde hazırlandık. Hedefimiz öncelikle play-offa kalmak, sonra da 3.lig bileti alabilmek” dedi.

Çelebi, bayan futboluna karşı Malatya’da olumlu bir bakış açısının da var olduğuna dikkati çekerek, “Malatya’da bayanlar futboluna karşı olumlu bir bakış açısı söz konusu. Sonuçta spor orta bir paydadır. Maçlarımıza kadınların yanında erkekler de büyük ilgi gösteriyor. İşin bir diğer sevindirici tarafı ise sporcularımızın en büyük destekçileri aileleri. Bu onlara ayrı bir motivasyon ve güç veriyor” diye konuştu.

İHA