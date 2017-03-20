Bayanlar 2. Lig Salon Hokeyi yükselme müsabakaları Malatya’da yapıldı. İlk 2’ ye giren takımların bir üst lige çıkacakları müsabakalar dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Spor Salonu’nda oynanan maçlarla sona erdi. Finalde İzmir temsilcisini 18 – 0 mağlup eden Malatyalı Bayanlar rakiplerine acımadı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı’nın da tribünden takip ettiği müsabakalar sonucu 1. Lig’e çıkan Malatyalı bayanlar büyük sevinç yaşadı.

“HOKEYDE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORUZ”

Organizasyon ve gelen şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan takım antrenörü Savaş Yılmaz, “Malatya Hokey Bayan takımımız şampiyon olarak bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Ligi 2. sırada tamamlayan takım da İzmir olacak. İnşallah yarın öğlen de kupa törenimiz olacak. Bizim bayan takımımız zaten Süper Lig’ de mücadele ediyordu. O kulübümüzü maddi imkansızlıktan dolayı kapattığımız için, Malatya hokeyde alt ligden başladı. Hedefimiz olan Süper Lig’e doğru emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah 1. Lig’i de şampiyon olarak bitirip Süper Lig’e çıkacağız. Bizim bu yıl 4. şampiyonluğumuz. 3 ay önce 2. Lige yükselme müsabakalarında 16 yaş grubumuz şampiyon oldu. Sonrasında 2. Lig büyükler ligine yükselmede takımımız şampiyon olarak yükseldi. Geçen haftada Alanya’ da 1. Lig takımımız şampiyon olup Süper Lige yükseldi. Bu hafta da Malatya’ da yapılan müsabakalarda bayanlarımız da 1. Lige yükseldi. Malatya hokeyde zaten son 10 yılda spor branşlarında milli takıma en çok sporcu gönderen il. Tesisler konusunda birçok il sıkıntı çekiyor. Allah’a şükür bize Gençlik Spor İl Müdürümüz tesis konusunda çok büyük destekler veriyor. Bir il’de sporun yaygınlaşması alet ve imkânlarla oluyor. Eğer tesisleriniz olursa ve sağlıklı şekilde kullanabilirseniz başarıda devamında geliyor. Çok çalışıyoruz ve başarıyoruz.” Dedi.

FATİH AVCI