Sezon başında Kasımpaşa’dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a transfer edilen hücum oyuncusu Batuhan Altıntaş performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig’deki tek golünü sonradan girdiği Fenerbahçe maçında atan 21 yaşındaki genç oyuncu, Erol Bulut’un Alanyaspor maçı ilk 11’inde şans vermesi halinde daha iyisini yapabileceğini söyledi.

HER ZAMAN HAZIRIM!

Yeni Malatyaspor’un geçen hafta oynanan Başakşehir maçına iyi başladığını kaydeden Batuhan Altıntaş, “İlk yarıda net gol pozisyonlarımız vardı. Hatta iki tanesini maalesef kaçırdık. İkinci yarıda iyi oynadık ve oyunun hakimi bizdik, beraberliği bulabilirdik. Zaten ikinci golü de rakip takım sahasına yüklenirken son dakika da yedik. 1-0 kayıp etmiş olsaydık en azından daha iyi olabilirdi. 1-0 iken beraberlik golünü atsaydık galibiyet golünü de bulabileceğimizi düşünüyordum. Kendimi fizik olarak ve kafa olarak her zaman hazır tutuyorum. Çünkü her an bana şans gelebilir. Khalid bu hafta kart cezalısı belki sakatta olabilirdi. Hocamız bana ne zaman şans verirse bunu en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağım. Alanyaspor maçında beni kadroda düşünürse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oyuna sonradan girdiğimde de her zaman daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Tabii bunlar zaman içerisinde daha çok oynayarak kazanılması gereken özgüvene de bağlı. Önümüzdeki maçta da ben ya da bir başkası hiç fark etmez kim oynarsa oynasın mutlak kazanmak için gideceğiz.” şeklinde konuştu.

“7. VEYA 8. OLURUZ”

Konuşmasının devamında sarı-kırmızılı takımın sergilediği iyi performansın sürmesi halinde ligde üst sıralarda yer bulabileceğini de kaydeden Altıntaş, “Sezon başında ligde kalmak için mücadele eden bir Yeni Malatyaspor vardı. Son haftalarda toparlandık ve gerçekten daha iyi top oynuyoruz. Savunma ve hücum anlamında çok iyi şeyler yapıyoruz. Artık küme düşmemeye değil de ligi daha iyi sıralarda 7. veya 8. Sıralarda bitirebileceğimize inanıyorum. Bunu gerçekleştirebilecek şuanda öyle bir potansiyelimiz var.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ