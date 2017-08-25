Yeni Malatyaspor’un yeni transferi genç oyuncu Batuhan Altıntaş hedeflerinin olduğunu ve çok çalışarak rekabete ortak olacağını söyledi. Sarı kırmızlı takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Batuhan, “Yeni Malatyaspor kulübünde olmaktan mutluyum. İnşallah benim ve takımım adına güzel bir sezon olur ve başarılı olur Malatya’yı hak ettiği yerlere taşırız. Ben zaten hedefleri olan bir futbolcuyum ve burada oynamaya geldim. Her takım da rekabet var çalışıp burada kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Kasımpaşa takımında futbol oynarken çok iyi olmasada orta seviyede bir sezon geçirdim. Maalesef bir sakatlık yaşadım. Belki daha fazla forma şansı bulup daha fazla gol atabilirdim. Ama şimdi buradayım iyi oynayıp takımım adına gol atmak istiyorum. Takımla birlikte antrenmanlara çıkalı birkaç gün oldu. Gözlemlediğim kadarıyla takım içerisinde yabancılar olsun, Türk abilerim olsu sıcak ve güzel bir ortam var. Başarılı olmamız için hiçbir neden yok.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ