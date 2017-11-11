19 Kasım’da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu maç öncesi forvette kime şans verileceği merak konusu oldu. Ligde 6 golü bulunan Khalid’in Başakşehir maçında cezalı durumuna düşmesi, Eren Tozlu’nun da 2 haftadır sakat olduğu için takımla idmanlarda yer alamaması teknik heyeti düşündürüyor. Hücum hattı için Eren’i maça yetiştirip, Batuhan’ı da hazır tutmayı planlayan Erol Bulut’un bir bir başka hamlesi ise Dening ya da Adem ikilisinden birine şans vermek. Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren ve 1 de gol atan Genç Batuhan, sonraki haftalarda ikinci yarı maçlara dahil olmuş fena bir görüntü sergilememişti. Batuhan’ın yükselen formunu yakından takip eden Erol Bulut’un bu isme de şans verebileceği konuşuluyor.

FATİH AVCI