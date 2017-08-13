13 Ağustos 2017 Pazar

Battalgazi Belediyespor seçmeleri yapıldı

Battalgazi Belediyespor futbolcu seçmelerini gerçekleştirdi. Seçmelere, 102 mahalleden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

13 Ağustos 2017 Pazar 18:58
Battalgazi Belediyespor seçmeleri yapıldı
Battalgazi Belediyespor 2017-2018 futbol sezon öncesi futbolcu seçmelerini Yeşiltepe stadında gerçekleştirdi. 102 mahalleden yaklaşık 100’e yakın sporcunun katıldığı seçmelerle ile ilgili bilgi veren Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Karataş, gençleri bir terbiye içerisinde yetiştirip topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karataş, “Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla gençlerimize spor yaptırmak amacıyla 102 mahallemizin muhtarlarıyla işbirliği yaparak gençlerimizi bugün bir araya topladık. 100’e yakın sporcu arkadaşımız buraya katıldı. Bizim, Battalgazi Belediyespor olarak hedefimiz diğer kulüplere örnek olacak şekilde tüm gençlerimize sahip çıkarak, onları spora alıştırıp, eğiterek ve kötü alışkanlıklarından uzaklaştırıp, iyi bir fert olarak yetiştirmek. Diğer taraftan ana hedeflerimizden bir tanesi de amatör bir spor kulübü olarak profesyonel sporcu yetiştirmek. Ben inanıyorum bu çalışmalarımız başarılı geçer” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: Battalgazispor

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