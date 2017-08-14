Battalgazi Belediyespor futbolcu seçmelerini gerçekleştirdi. Seçmelere, 102 mahalleden yaklaşık 100 sporcu katıldı. Battalgazi Belediyespor 2017-2018 futbol sezon öncesi futbolcu seçmelerini Yeşiltepe stadında gerçekleştirdi. 102 mahalleden yaklaşık 100’e yakın sporcunun katıldığı seçmelerle ile ilgili bilgi veren Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Karataş, gençleri bir terbiye içerisinde yetiştirip topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Karataş, “Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla belediyemizin sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi olan özelikle bizim gençlerimize spor yaptırmak amacıyla 102 mahallemizin muhtarlarıyla işbirliği yaparak gençlerimizi bugün bir araya topladık. 100’e yakın sporcu arkadaşımız buraya katıldı. Bizim hedefimiz 102 mahallemizdeki spor yapmak isteyen gençlerimizi bugün futbol alanında çalışmayı başlattık. İleride gerekirse başka branşlarda aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Ben inanıyorum gelen arkadaşlarımız arasında gerek bizim faaliyet göstermiş olduğumuz 4 branştaki spor faaliyetlerine sporcu hazırlama imkanı bulduğumuz gibi diğer taraftan da kulübe giremeyen yada bu yarışmada dereceye giremeyen arkadaşlar da yine kulübümüz aracılığıyla da onlara spor yaptırma imkanı sağlayacağız. Tabi biz Battalgazi spor olarak hedefimiz bir amatör kulüp olarak diğer kulüplere örnek olacak şekilde tüm gençlerimize sahip çıkarak onları spora alıştırıp onları eğiterek kötü alışkanlıklarından uzaklaştırıp birer güzel bir fert olarak yetiştirmek. Diğer taraftan ana hedeflerimizden bir tanesi de amatör bir spor kulübü olarak profesyonel sporcu yetiştirmek her sene inanıyorum bir iki sporcu yetiştirebilirsek bizim başarımız o olur. Ama bizim ana hedefte gençlerimizi sahiplenip onları güzel bir şekilde belli bir saat içerisinde belli bir disiplin içerisinde belli bir terbiye içerisinde bunları bu şekilde yetiştirip toplumumuza kazandırma hedefindeyiz .Ben inanıyorum bu çalışmalarımız başarılı geçer ben özellikle katılımından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum gençlerimize katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum başarılar diliyorum ” diye konuştu.

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