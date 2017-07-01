Battalgazi Belediyespor’un Olağan Genel Kurulu, Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Kampusü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 27 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Abdulvahap Şerefhanlı, Battalgazi Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığını Kemal Deniz yaptı. Burada konuşan Deniz, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Şahin Uslu başkanlığındaki yönetime teşekkür etti.

ŞAHİN USLU FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Faaliyet ve denetim raporlarının okunup oybirliği ile kabul edilmesinin ardından konuşan Battalgazi Belediyespor Kulübü eski Başkanı Şahin Uslu, bugüne kadar yönetim olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Burada biz Voleybol takımını kurduk. İlk yıl olmasına rağmen Malatya İkincisi olduk. Kupayı da geçenlerde Başkanımıza sunmuştuk. Basketbol, Tekvando ve boks var, yani birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız amatör spor kulübünün alt yapıdan, U-14,U15,U17,U19 birde süper amatör liginde bir takımımız var. Gençlere hizmet etmek, kötü alışkanlıklarından alıkoymak ve sosyal faaliyet yürütmek ve bu alanları daha da genişletmektir amacımız. Başkanlığı bıraksam da kulübe tekrar yardımcı olacağız, takipçisi olacağız ve Yaşar Başkana her konuda yardımcı olacağız” dedi.

KARATAŞ: SPOR İÇİN ÖNEMLİ HİZMETLER YAPACAĞIZ

Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanlığı’na seçilen Yaşar Karataş ise, Şahin Uslu başkanlığındaki yönetime teşekkür ederek, bundan sonra kulübü daha iyi noktalara taşıma adına özverili bir şekilde çalışacaklarını kaydederek, “Genel kurulumuzun Battalgazi sporumuza ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Belediyeler tabi kamu kurumları olması hasebiyle bir sosyal sorumluluk projesini de yürütmek zorunda. Bu proje kapsamında gerek amatör spora, gerekse sporcularımıza örnek olarak bir kulüp kazanması gerekiyor. Bundan sonra da inanıyorum ki amatör sporumuza ve Malatya’mıza hayırlı hizmetler yapacaktır. Örnek hizmetler yapacaktır. Biz bunun gayreti ve çabası içinde olacağız. Dolayısıyla bizden önce görev yapmış Şahin Uslu başkana ve yönetimine teşekkür ediyoruz. En önemlisi şu, belediyenin kuruluşundan bu yana yani son 3 yıldan bu yana çok sayıda sporcumuza spor yaptırıp, farklı dallarda bugüne kadar getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bakıyorum bir önceki bütçemiz 56,5 bin liralık bir rakam var ve borçsuz harçsız bir kulüp bize teslim ediyorlar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Battalgazi Belediyespor Kulübü’nün Yaşar Karataş Başkanlığı’ndaki yeni yönetimi şu isimlerde oluştu; Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Abdulvahap Şerefhanlı, Nevzat Aslan, Mustafa Sayın, Mehmet Ali Doğan, İsmet Sarıgül, Cumhur Şahaplıoğlu, Latif Okyay, Fuat Gözeneli, Süleyman Şahin, H. Ahmet Yener, Mustafa Gümüşboğa, Mahmut Cücemen, Adil Çulha, Mehmet Başer, Erkan Güleşe, Fahrettin Özkaya ve Ömer Akköse. Kongre sonrası Battalgazi belediyespor Kulüp Başkanlığına seçilen Yaşar Karataş, Şahin Uslu’ya teşekkür plaketi verdi.







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