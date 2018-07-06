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Batman tamam sırada Diyarbakır!

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından 7 farklı ilde gerçekleştirilecek altyapı seçmeleri dün Batman’da yapıldı. Katılımın beklentilerin üzerinde geçtiği belirtilen seçmelere 400 dolayında sporcunun katıldığı öğrenildi.

Batman tamam sırada Diyarbakır!

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından 7 farklı ilde gerçekleştirilecek altyapı seçmeleri dün Batman’da yapıldı. Katılımın beklentilerin üzerinde geçtiği belirtilen seçmelere 400 dolayında sporcunun katıldığı öğrenildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:35
Batman tamam sırada Diyarbakır!

Yeni Malatyaspor altyapı seçmelerİ tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından bu yıl ilk kez 7 farklı ilde yapılacak olan seçmelerin Şırnak, Siirt ve Batman etapları tamamlandı. Dün ki seçmelerin yapıldığı Batman’da katılımın yoğun olması sebebiyle futbolcu izlemelerinin akşam saatlerine kadar sürdüğü belirtildi. Kent merkezinde yapılan seçmelere 400 dolayında sporcunun katıldığını ifade eden Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, bölge halkının Yeni Malatyaspor ismine olan bakış açısının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Batman’da yaşayan beden eğitimi öğretmenlerinin yetenekli öğrencilerini yanlarına alarak seçmelere geldiğini kaydeden Doğandemir gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

SEÇMELER BUGÜN DİYARBAKIR’DA

Doğandemir, “Geleceğin futbolcularını keşfetmek için altyapı seçmelerimizi dün Batman’da sürdürdük. Geçen sezon 6 farklı gelişim liginde başarılı bir sezonu geride bırakmıştık. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya’dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza kazandırmıştık. 4 gündür yollardayız ve 4 farklı ilde şu ana kadar 1000’den fazla sporcuya ulaştık. Şunu açık bir şekilde ifade edebilirim, yetenekli ve gelişime müsait elimizde 4-5 genç sporcu var. Özellikle Batman’da beklediğimiz ilginin 2 katını gördük. Akşam saatlerine kadar saha ışıklarını yakarak futbolcu izledik. Kimseye şans vermeden evine göndermek istemedik. Bizi en çok sevindiren husus, gittiğimiz illerde gönüllü antrenör ve beden eğitimi hocalarımız bizlere yardımcı oluyor. İdil ve Bismil gibi Batman’a yakın çevre ilçelerden gelen sporcular vardı. Güzel bir havuz oluşturduk. Seçmelere katılan sporculara Yeni Malatyaspor forması hediye ediyoruz. Şehrimiz ve kulübümüz için bütün bunlar katma bir değerdir. İnşallah bugün de Diyarbakır’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diyarbakır’da yaşayan genç yetenekli ayakları keşif ederek bünyemize katmayı istiyoruz. Amacımız Malatya’ya bir şekilde gelmeye imkanları ve zamanı olmayan çocuklarımızın ayağına kadar giderek kendilerine futbolculuk şansını sunmaktır.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAltyapı SeçmeleriLevent Doğandemir
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