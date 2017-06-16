16 Haziran 2017 Cuma

Batalla & Kweuke Yıldızlara hazır olun!

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam’ı getirdikten sonra İstanbul’da transfer görüşmelerine hız veren yönetim, kadroyu yıldızlarla doldurmanın hesabını yapıyor. Yönetimin ve hocanın listesindeki iki yıldızın isimleri bile camiayı sabırsızlandırmaya yetti.

16 Haziran 2017 Cuma 11:50
Batalla & Kweuke Yıldızlara hazır olun!

  Yeni Malatyaspor, birçok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Kweuke’yi transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Gol bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcüsü Kweuke ile ilgileniyor. Yönetimin golcü oyuncuyu renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Süper Lig’den düşen Çaykur Rizespor’da geçtiğimiz sezon attığı gollerle yıldızı parlayan Leonard Kweuke’ye ‘Bonservis sorununu çöz bize gel’ teklifini ilettiği belirtilen Malatya ekibinin, bu oyuncudan haber beklediği gelen bilgiler arasında. Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımını sırtlayan Kamerunlu golcü, verdiği bir röportajda, 2. Lig’de oynamayacağını açıklamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Süper Lig’in yeni takımı Sivasspor’un da transfer gündeminde olduğu belirtilmişti. Leonard Kweuke geçen sezon Süper Lig’de Rizespor forması altında 31 müsabakaya çıkarken, rakip ağlara 16 gol bıraktı.

Yeni Malatyaspor’un transfer gündemindeki bir diğer isim ise Bursaspor’lu Paplo Batalla. 33 yaşındaki başarılı orta sahayı Ertuğrul Sağlam’ın eski öğrencisi olması nedeniyle Malatya’ya getirmek isteyen yönetim 2018’e kadar Bursaspor ile sözleşmesi devam eden Arjantinli oyuncunun aklını çelmeye çalışıyor. 10 numara mevki için tangocuyu düşünen sarı kırmızılılar henüz oyuncunun Bursaspor ile sözleşmesi devam ettiği için resmi bir girişimde bulunmasa da nabız yoklamaya başladı.

FATİH AVCI
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