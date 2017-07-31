31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Başlamadan gönderdiler!

Yeni Malatyaspor’da sezon başlamadan ayrılık haberi geldi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
Başlamadan gönderdiler!

 Ertuğrul Sağlam ile anlaşmadan önce, Konyaspor’dan sağ açık Ali Dere’yi transfer eden sarı kırmızılı yönetim, Düzce’deki kamptan sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın direktifleri doğrultusunda bu oyuncuyu gönderme kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncuyla 2 etaplı kampta da çalışan Sağlam’ın Topuk Yaylası’ndaki kampta sonra kiralansın talimatı verdiği, Ali Dere’nin de kiralık olarak gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine her hangi bir ücret ödenmeyen Ali’yle yeniden görüşen yönetim, oyuncunun başka bir takıma transfer olmak isteğine sıcak bakarak, Ali Dere ile yolları ayırdı. Henüz lisansı dahi çıkmayan Ali Dere ile yaklaşık 1 aylık bir dönemden sonra ayrılan Yeni Malatyaspor’da önümüzdeki günlerde benzer ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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