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“BASKETBOLU GERİYE GÖTÜRDÜ”

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi geçtiğimiz yaz alınan bir kararla kapatılmıştı. Sezon boyunca yaklaşık 650 maç oynanan ligde Türkiye genelinde 12 Grup ve 78 takım bulunuyordu. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Malatya Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali Epik, bölgesel liglerin kapatılmasının basketbola olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

“BASKETBOLU GERİYE GÖTÜRDÜ”

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi geçtiğimiz yaz alınan bir kararla kapatılmıştı. Sezon boyunca yaklaşık 650 maç oynanan ligde Türkiye genelinde 12 Grup ve 78 takım bulunuyordu. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Malatya Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali Epik, bölgesel liglerin kapatılmasının basketbola olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:27
“BASKETBOLU GERİYE GÖTÜRDÜ”

Bölgesel liglerin önemine vurgu yapan Basketbol İl temsilcisi Hasan Ali Epik, “Bölgesel ligler geçen yıl kapatılmıştı. Bu yıl gelişim liglerinde takımlar mücadele ediyor. Artık illerde büyükler ligleri turnuvaları yapılıyor. İllerinde şampiyon olan takımlar bölge illerinden oluşan turnuvalara katılacaklar. Federasyon nezdinde geçen yıl bu konuda statü değişikliği yapıldı. Malatya’da büyükler ligi müsabakaları 5 takımın katılımıyla devam ediyor. Sezonun sonuna doğru geliyoruz. Şampiyon olan takım Mart ayında grup müsabakalarına katılacak. 28 Şubat’ta şampiyon olan takımı federasyona bildirmemiz gerekiyor. Muhtemelen ilerleyen süreçte statü tekrar değişecektir. Bölgesel liglere tekrar dönüş yapılacağını düşünüyoruz. Çünkü bu liglerin kapatılmasının dezavantajları var. Yerel liglerde oynayan U18 gruplarındaki çocuklar için bölgesel ligler her zaman hedef olmuştur. Oyuncular ‘ben eğer daha iyi oynarsam, bölgesel ligde forma giyerim’ diye düşünüyor. Bu sene U18’deki çocuklar da büyükler liginde oynayabildiği için açıkçası sanki angarya ligmiş gibi görünüyor. Her zaman bir üst ligin olması bir alttaki lig için bir hedeftir.” diye konuştu.

“SPONSOR DESTEĞİ GEREKİYOR”

Ali Epik, “Maalesef insanların spora bakış açıları çok farklı. Bu işler yatırım yapılmazsa olmuyor. Ben aynı zamanda B müsabaka gözlemcisiyim. İllerde düzenlenen basketbol maçlarına gidiyorum. Geçen hafta Elazığ’a gittim. Orada 1. Lig Bayan Basketbol takımı var. İzmir Bayraklıspor ile aralarında karşılaştılar. Keşke imkân olsa da Malatya’daki idarecilerimizi oraya götürüp o ambiyansı gösterebilseydik. Amerikalı bir siyahi basketbol oyuncusunu getirmişler 23 numaralı formayı da giydirmişler bütün seyirciler her hafta o oyuncu için maça geliyor. Ligde şuan çok iyi gidiyorlar. Muhtemelen Elazığ gelecek yıl Süper Lig’de bayan basketbol takımını oluşturabilir. Elazığ gibi bir il bunu başarabiliyorsa, Malatya gibi büyük bir şehrin bunu hayli hayli yapması lazım. Basketbol bir şehrin simasını inanılmaz derecede değiştiriyor. Onun için basketbola bakış açısı çok önemlidir. Birilerinin sponsor olması, yatırım yapıp destek olması gerekiyor.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Erkekler Bölgesel Basketbol LigiMalatya Basketbol İl Temsilcisi Hasan Ali Epik
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