Ligde oynadığı 9 maçtan 7’sini kazanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, play- offa final maçında karşılaştığı Kurhalspor’u 64-57 yenerek şampiyon oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar, rakibini 7 sayı farkla mağlup etti.



“Hedefi olan bir takım konumuna geldik”

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Seyit Şencan,” Özellikle bize güvenip desteklerini esirgemeyen Hacı Uğur Polat başkanımızın ve Kulüp Başkanımız Dursun Sucu ve yönetim kurulunun bize olan güven ve desteklerini boşa çıkartmadık. Hedefi olan bir takım konumuna geldik. Bu hedefimize de inşallah ulaşabilmek için daha fazla çalışacağımızı belirtmek isteriz. Final maçında takımımızı yalnız bırakmayan Derebeylerine, Murat Soysal ve Şabi Burak Doğan’a teşekkür ediyorum.Malatya’da genç nesillere Yeşilyurt Belediye sporda, spor yaptırıp vizyona yeni gençler çıkartmak en büyük hedefimiz. Bu noktada Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve Dursun Sucu Başkan ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

İHA